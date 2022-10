Kökcü en El Yakoubi zijn klaarblijkelijk tegen een inclusieve maatschappij

17 okt. 2022 - 19:09

Ik werk bij een bedrijf dat inclusiviteit tot zo'n beetje de belangrijkste visie heeft verklaard. De werkgever stelt het zelfs in mijn persoonlijke doelstellingen zelfs verplicht om jezelf te verdiepen in dit thema. Terwijl ik ben opgegroeid in een familie waar mijn oom als Merie Servaas optrad tijdens familie feestjes, met verjaardagsfeestjes het heel normaal was om homo's erbij te hebben was er toen al veel te doen was met allochtonen en de homogemeenschap. In R'dam had men toen ('75-80) al te maken met het conservatieve gedrag van allochtonen, waarbij er toen ook al schrijnende gevallen waren van mensen die verstoten werden uit hun eigen gemeenschap. Ik werd daarom tijdens mijn laatste evaluatie gesprek op mijn werk ook behoorlijk pissig omdat me iets opgedrongen werd dat totaal irrelevant is. Voor mij. Niet voor de hedendaagse allochtoon, 1e, 2e, 3e of wellicht 4e generatie, die niet gay is. Hier spelen de problemen nog steeds, zeker bij bepaalde bevolkingsgroepen zoals Marokkanen. Ik stelde dan ook dat 't bedrijf zich moet richten op deze groepen, de oost-europeanen en de NL-voetbaltokkies. Desnoods buiten het bedrijf, maar val aub niet iedere autotochtone NL'er lastig met deugpolitiek terwijl het daar geen probleem is, of nauwelijks. Dat kan geen leuke boodschap zijn voor links, maar dik 40 jaar later worden we alleen maar conservatiever. Hand in hand kon toen als man in R'dam. Dat een Wilders afgeeft op de Islam is terecht, een seculiere ingerichte staat is nodig