Koffie duurder door klimaatcrisis Actueel Vandaag

Koffiedrinkers merken de gevolgen van de klimaatcrisis. De landen waar de meeste koffie wordt geproduceerd, hebben vaker te maken met extreme hitte die een bedreiging vormt voor de koffieteelt. Dat meldt The Guardian. Bij temperaturen boven de 30 graden loopt de teelt gevaar.

“De vijf belangrijkste koffieproducerende landen, verantwoordelijk voor 75% van de wereldwijde productie, hebben als gevolg van de klimaatcrisis gemiddeld 57 extra dagen per jaar te maken met schadelijke hitte voor de koffieteelt. Dit blijkt uit onderzoek van Climate Central, een organisatie die de crisis onderzoekt en erover rapporteert.”

De gevolgen zijn groot, bijvoorbeeld in Ethiopië waar koffie goed is voor een derde van de totale export. Maar liefst vier miljoen gezinnen zijn afhankelijk van de koffieteelt. “Koffieboeren zien de gevolgen al van extreme hitte”, verklaart Dejene Dadi van een koffiecoöperatie tegenover The Guardian.

De prijzen van koffie zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Tussen 2023 en 2025 verdubbelde de prijs voor robusta-koffiebonen. Een jaar geleden bereikte de koffieprijs het hoogste punt ooit.