Koffeman en het oude PvdD-bestuur moeten met concrete beschuldigingen tegen Ouwehand komen. Anders royement Opinie

Dat is de keus die het congres van de Partij voor de Dieren Koffeman en de afgetreden bestuursleden moet geven.

De afgelopen jaren heb ik enkele malen voor de Partij voor de Dieren gekozen omdat ik mijn stem in veiligheid wilde brengen. Het kon in ieder geval geen kwaad. Je wist niet wat andere partijen je zouden flikken nadat ze je steun hadden binnen gehengeld maar over het algemeen kwamen Esther Ouwehand en haar fractiegenoten met een zinnige inbreng waar een enkele maal nog naar werd geluisterd ook. Met elkaar vormden ze een oase in de politieke woestijn waar alles verdorde door de discipline die control freak Mark Rutte zijn coalitiegenoten oplegde terwijl hij de hete adem van racistisch rechts in de nek voelde.

De heibel van de laatste weken komt dan ook aan. Die is pijnlijk. De zoveelste ontmaskering, denk je dan. Op deze manier blijft er inderdaad niets anders over dan een mars van het woedende volk naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, waar het parlement tijdelijk is ondergebracht. Dat gebouw is onze Bastille. Qua omvang is het zeer geschikt voor een beleg. De omliggende bebouwing maakt een bestorming dan weer moeilijk. Ook heb je kans dat de onvervangbare inhoud van de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksarchief verloren gaan. Dat is misschien wel een reden om een dergelijk plan te laten varen.

De rank and file van de partij lijkt massaal de kant van Esther Ouwehand te kiezen. Het bestuur kon dan ook niet anders dan wijken en zelf aftreden. Daarmee was de zaak niet beslecht. De afgetreden bestuursleden gaan door met het uiten van vaag geformuleerde beschuldigingen rond identiteitsschendingen. Zo stellen zij Esther Ouwehand in een kwaad daglicht. Niko Koffeman, initiatiefnemer van de Partij voor de Dieren, doet hetzelfde. Hij stelt zich in zijn contacten met de media zogenaamd neutraal op maar zijn betogen zitten vol insinuaties aan het adres van Ouwehand. Tijdens een interview met Nieuwsuur kwam iets vreemds aan het licht. Koffeman is fractievoorzitter van de partij in de Eerste Kamer maar bezit in de Tweede ook een kantoortje. Op de deur staat "adviseur". Dat is een erg rare situatie. De indruk ontstaat dat Koffeman een grijze eminentie is die achter de schermen aan alle touwtjes probeert te trekken.

Ondertussen weet nog steeds niemand waar Esther Ouwehand precies van wordt beschuldigd. Op het komend partijcongres hoort het volgende te gebeuren: de leden nemen massaal een motie aan die de afgetreden bestuursleden en adviseur Niko Koffeman een uur geeft om met concrete beschuldigingen naar buiten te komen of alle verwijten aan Esther Ouwehand in te trekken. Blijven zij na de deadline in gebreke, dan worden zij met onmiddellijke ingang uit de Partij voor de Dieren gezet. Anders kan het congres handelen naar bevind van zaken.

Dit is de enige manier om het lek boven te krijgen. Anders zal de Partij voor de Dieren in de oceaan der vergetelheid voorgoed onder de golven verdwijnen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

