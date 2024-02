Koester de mensen in Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 82 keer bekeken • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

In oktober vorig jaar schreef ik een opinieartikel 'Stop het geweld in Gaza en Israël'. Daarin gaf ik aan hoe enorm geschokt ik was door de afschuwelijke aanslagen op Israëlische burgers door Hamas op 7 oktober en dat de Israëlische gijzelaars vrij dienen te komen. Ook pleitte ik voor een staakt-het-vuren, water, voedsel en humanitaire hulp aan de mensen in Gaza en een duurzame vredesoplossing.

Inmiddels is de situatie catastrofaal. Er zijn nu volgens Martin Griffiths (VN hulp-coördinator) meer dan 25.000 mensen gedood, waaronder ieder uur twee moeders. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zijn minstens 10.000 kinderen gedood. Twee derde van de doden zouden vrouwen en kinderen zijn. Deze afschuwelijke oorlog leidt weer tot reacties van de Houthi’s op de Rode Zee, en dat leidt weer tot aanvallen van de VS, en het Verenigd Koninkrijk met ondersteuning van Nederland in Jemen. Er ontstaat een aaneenschakeling van geweld.

Veel mensen in Gaza zijn op aanraden van Israël aan het begin van de oorlog naar Rafah gevlucht. De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant heeft echter onlangs aangekondigd de militaire campagne daar voort te willen zetten. Dat zou verschrikkelijk zijn, gezien het enorme aantal burgers daar. Er leven nu ongeveer een miljoen burgers.

Peace SOS heeft contact met een familie in Gaza die voor de oorlog met hulp van Peace SOS groenten verstrekte aan hulpbehoevenden in Gaza. Het gaat om een man en zijn zwangere vrouw, en een jong kind. De man en de vrouw waren elkaar kwijtgeraakt toen zij op de vlucht waren, maar ze hebben elkaar weer gevonden, gelukkig. De man liet echter onlangs weten dat hij zich enorme zorgen maakt om de aanstaande bevalling van zijn vrouw. Hij typte me onderstaand bericht:

I am very worried.. There is less than a month left until my wife gives birth, and unfortunately there are no hospitals qualified to perform a caesarean section, and there are no capabilities, so I am very worried and helpless.

De vrouw van onze partner is niet de enige die zwanger is en het moeilijk heeft in Gaza. Op de website van de NOS staat eveneens een video 'Sabrine uit Gaza maakt zich grote zorgen over haar bevalling'. In de video komt een arts aan het woord die zelf ook vluchteling is. Hij spreekt zich uit over de vele vrouwen in Gaza die een miskraam krijgen of hun pasgeboren kindje verliezen vanwege de extreme omstandigheden.

Als ik de verhalen hoor denk ik na over de tijd dat ik zelf zwanger was en een kindje kreeg. Ik aaide regelmatig over mijn buik en droeg een hartjesketting om de baby liefde mee te geven, lette extra op mijn voeding, ging regelmatig naar de verloskundige en de vader van de baby en ik waren druk bezig met het inrichten van de babykamer. De moeders in Gaza verdienen dezelfde mogelijkheden zodat ook hun baby’s veilig geboren kunnen worden.

Nederland dropt pallets met medische goederen, maar dat is niet genoeg gezien de enorme omvang van de destructie die gaande is in Gaza. Er is allereerst een permanent staakt-het-vuren nodig, water, voedsel en humanitaire hulp, en een duurzame vredesoplossing, zoals ik reeds enkele maanden eerder betoogde. Ook is psychische zorg voor de mensen in Gaza nodig. Er is wederopbouw nodig.

Laten we werken aan een cultuur van vrede en elkaar vooral in de eerste plaats als mens zien. Of we nu in Gaza wonen, in Israël, in Jemen in Nederland of waar dan ook. Laat dat de basis zijn voor vredesonderhandelingen. Nu zien we een jarenlange spiraal van trauma en geweld. Laten we die omzetten in een spiraal van heling en vrede.

Samen voor wereldvrede: Een wereld waarin alle kinderen kunnen spelen.