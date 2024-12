Koenders: EU schoffeert Nederland Actueel • 07-05-2011 • leestijd 2 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

Update: Franse en Duitse ministers praten De Jager telefonisch bij... Oud-minister Bert Koenders vindt het onacceptabel dat Nederland niet is uitgenodigd voor overleg over crisis Griekenland

De EU heeft Nederland niet uitgenodigd voor het overleg op vrijdag over de financiële problemen van EU-lid Griekenland. Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders zegt in TROS Kamerbreed dat Nederland hierdoor is geschoffeerd. Griekenland heeft een lening van 110 miljard euro gekregen. Nederland staat voor zes procent daarvan garant, maar lijkt nu niet mee mogen te praten over een eventueel ander reddingsplan.

Oud-minister van Buitenlandse Zaken en voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer is het met Koenders eens: “Dit is verkeerd, je moet alle ministers van de eurozone uitnodigen.”

Tijdens het beraad vrijdagnacht is besloten dat Griekenland mogelijk een nieuw reddingsplan krijgt, waardoor het langer mag doen over de terugbetaling van de noodlening van 110 miljard euro, die het vorig jaar ontving.

Het is opmerkelijk dat minister van Financiën Jan Kees d e Jager niet is uitgenodigd voor de bespreking, aangezien Nederland voor ruim 6 procent van de lening garant staat. Een nauw betrokken diplomaat heeft verklaard dat het om ‘een informeel samenzijn’ ging. De vier ministers van Financiën van Frankrijk, Italië, Duitsland en Luxemburg zouden elkaar vaker spreken omdat ze deel uitmaken van de G20.

Update 19.45:

De Duitse en Franse ministers van Financiën hebben minister Jan Kees de Jager zaterdag telefonisch bijgepraat over het informele beraad in Luxemburg. De woordvoerder van De Jager verklaart dat ambtgenoten Christine Lagarde en Wolfgang Schäuble de minister hebben verzekerd dat er niet is besloten over Griekenland, zo meldt dagblad De Pers