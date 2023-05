Koeien dolblij dat ze weer naar buiten mogen

Op menig boerderij is het deze dagen feest want niet alleen mensen kijken uit naar de lente, ook de koeien. Na maanden op stal gestaan te hebben kunnen ze dan eindelijk weer de wei in. Dat doen ze met zichtbaar enthousiasme. Ze springen in het rond, wat wel bekend staat als de koeiendans.

De laatste jaren laten, na protesten van dierenbeschermers, weer meer boeren hun koeien in de wei lopen. Door de toename van het aantal megastallen zagen eerder steeds minder dieren de buitenlucht. Het CBS meldde in augustus: "Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent. Koeien zijn gemiddeld wel minder uren buiten. Dit komt vooral doordat koeien vaker alleen overdag in de wei grazen, in plaats van dag en nacht."