KNVB-top draagt OneLove-speld bij wedstrijd tegen Qatar: ''Niet onnodig provoceren''

De KNVB-top zal dinsdag tijdens de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen gastland Qatar geen OneLove-band, maar een OneLove-speld dragen. ‘’Ons doel is niet om onnodig te provoceren’’, zei KNVB-directeur Marianne van Leeuwen zondag tijdens een mediabijeenkomst in Doha.

De emir van Qatar zal de wedstrijd naar verwachting bijwonen. "Dan lijkt me zo'n speldje toch iets chiquer dan zo'n band", aldus Van Leeuwen. "We willen met onze OneLove-campagne een boodschap uitdragen voor inclusie en tegen discriminatie. Daar gaan we ook zeker mee verder, maar ons doel is niet om onnodig te provoceren. Daar schiet je niets mee op, dat werkt misschien wel contraproductief."