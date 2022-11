KNVB komt met One Love onderbroek Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

De spelers van het Nederlands elftal speelden de wedstrijd tegen Qatar gisteren met een One Love onderbroek. Om de gastheren niet voor het hoofd te stoten heeft de KNVB dit vandaag pas bekend gemaakt.

“We vonden het een mooi gebaar naar de lhbti-gemeenschap om hiermee aan de late kant uit de kast te komen”, aldus een communiqué van de voetbalbond. “Het is tenslotte niet makkelijk om een statement te maken wanneer je weet dat je directe omgeving hier zeer negatief op reageert, bijvoorbeeld door je dood te willen maken.”

“Dit had ik wel eerder willen weten”, reageerde sportminister Conny Helder. “Nu heb ik de hele tijd een beetje geforceerd dat One Love speldje achter mijn sjaal moeten moffelen, zodat mensen het niet zouden opmerken, terwijl er dus gewoon onderbroeken beschikbaar waren om minder krampachtig hetzelfde loze statement te maken. Gelukkig begrepen de Qatari’s dat ik dit opgelegde pandoer zelf ook gênant vond.”

Heimelijk

Geconfronteerd met de heimelijke Nederlandse actie zei Hassan Al-Thawadi, hoofd van het organisatiecomité, zich een kriek te lachen: “Vijftig jaar geleden hadden jullie een regering met echte mannen. Die zagen nog liever lege snelwegen dan dat ze hun vrienden in de steek lieten. Nu hoeven we maar naar de gaskraan te wijzen of jullie bukken al. Wij ownen jullie bitches. Dat komt ervan met dat weekhartige One Love gedoe.”

“Inderdaad One Love gedoe, zo kun je dat wel noemen”, aldus voetbalcommentator Johan Derksen. “Als je in zo’n land gaat voetballen dan weet je dat af en toe wat zweepslagen voor homo’s en overspelige vrouwen erbij horen. Spectaculair om te zien, hoor. Moet je gewoon niet over zeuren. Je weet dat ze niet staan te klappen als je zo’n One Love actie aankondigt. En dan toch schrikken als er iemand ‘boe’ roept. Allemachtig.”

Inmiddels is in het Nederlandse kamp enige beroering ontstaan, nadat Louis van Gaal de onderbroek geweigerd bleek te hebben. “Ik heb maar one love en dat is Truus”, aldus de bondscoach. “Zij en zij alleen koopt mijn onderbroeken. Bij de Hema. Die slips spelen ontzettend goed op balbezit. Dat vind ik belangrijker dan puntjes scoren.”