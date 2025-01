Knoop zoveel mogelijk banden aan in Israël én de Palestijnse gebieden Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 309 keer bekeken • bewaren

Het enige zinnige wat wij hier kunnen doen is een beetje helpen bij het scheppen van vertrouwen tussen Israëli en Palestijnen.

Palestina-activisten gaan door met hun strijd tegen banden van het Nederlands hoger onderwijs met universiteiten in Israël want daarmee zou je de zogenaamde apartheidsstaat steunen. Dat is een politieke fout van formaat. Nu er een heel klein sprankje hoop op een permanente wapenstilstand is, moeten de banden met Israël en de Palestijnse gebieden op zoveel mogelijk gebieden worden aangehaald, niet alleen op het gebied van onderwijs en onderzoek maar ook op ander vlak: economisch, stedenbanden et cetera.

Vroeger zat er bij ons op kantoor een meneer die een heel klein onderdeel van de Nederlandse ontwikkelingshulp beheerde. Dat was de Nederlands-Israëlische samenwerking op het gebied van onderzoek voor de ontwikkeling van de landbouw in Afrika. In Israël weten ze veel over het in cultuur brengen en houden van kurkdroge gebieden. Hier in Nederland zijn we nogal goed in waterbeheer. Zo waren er meer punten waarop de agronomische deskundigheid van beide landen op elkaar aansloot.

In die tijd voerden sommige universiteiten samenwerkingsverbanden uit met universiteiten in de Palestijnse gebieden. De UvA had er eentje met Bir Zeit. Zo kon dat programma over de ontwikkeling van de landbouw gebruikt worden om Israëli en Palestijnen met elkaar in contact te brengen. Dat gebeurde ook - een beetje sub rosa allemaal want er waren aan beide kanten fanatici die moord en brand zouden roepen als ze wisten dat Israëli en Palestijnen elkaar bij hun werk hielpen en ondertussen praatten over de toekomst.

Dat programma bestaat al lang niet meer maar het blijft een voorbeeld voor wie concreet iets wil doen om Israëli en Palestijnen bij elkaar te brengen. In eerste instantie niet over de politiek maar rond concrete problemen. Zo raken vijanden gewend aan onderlinge samenwerking.

Dit is geen gemakkelijk weg. Het zal vaak genoeg frustrerend blijken maar het is het meest zinnige wat je als Europese samenleving kunt doen. Het opkloppen van de haat, het doorgaan met het scheppen van vijandbeelden, daar heeft geen kind in de oorlogsgebieden iets aan. Besef dat voor jou in Nederland met je grote mond de consequentie niet zal zijn dat er drones boven je hoofd zoemen waarvan je niet weet of ze jou op de korrel nemen. Deze terechtwijzing is niet alleen voor de pro-Palestina-demonstranten bedoeld maar ook voor de Christenen voor Israël en überhaupt elke houwdegen die precies weet wie in het Midden-Oosten de helden zijn en wie de schurken.

Het maakt niet uit wat je eigen voorkeur heeft, een tweestatenoplossing of een vrij en seculier Palestina van de rivier tot de zee, het kan alleen tot stand komen als Israëli en Palestijnen leren elkaar te vertrouwen. Dat is de eerste stap. Anders keert de oorlog terug.

Lees dit korte artikel uit 2023 van een Afrikaans onderzoeker.

