KNMI geeft voor het eerst Code Rood uit: extreme hitte op komst Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 973 keer bekeken • Bewaren

Vrijdag is er in een groot deel van het land sprake van extreme hitte. Hiervoor heeft het KNMI donderdag een weeralarm uitgegeven, code rood. Het is voor het eerst dat dit gebeurt.

Vrijdag en zaterdag wordt het nog warmer dan het de afgelopen dagen al was, met maximumtemperaturen van 33-36 graden in het noorden en westen en 36 tot 39 graden landinwaarts, plaatselijk kan het mogelijk 40 graden worden.

Het KNMI meldt:

De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Iedereen kan hierdoor gezondheidsklachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting en hitteberoerte. De hittekracht komt daarbij in de middag uit op 9 tot 10. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is hiervoor van kracht, tot ten minste zaterdag.

Als gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis zullen de hittegolven die nu een groot deel van Europa teisteren een terugkerend fenomeen worden. "De zware hittegolf in Europa draagt onmiskenbaar de sporen van de klimaatcrisis", liet VN-klimaatchef Simon Stiell weten in een verklaring. "Het is de zoveelste tol die we betalen voor de uitstoot van fossiele brandstoffen die onze planeet doet opwarmen. Zolang de mensheid kolossale hoeveelheden steenkool, olie en gas blijft verbranden, zal de extreme hitte alleen maar toenemen."

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