Klopjacht op Russische onderzeeër na 'ongebruikelijke escalatie' met Amerikaans vliegdekschip

Sinds afgelopen zondag is er een uitgebreide internationale zoekactie gaande naar een Russische onderzeeboot die het Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald R. Ford zou hebben bedreigd in de Noorse Zee ter hoogte van de Lofoten-eilanden.

Meerdere Noorse, Britse en Amerikaanse verkenningsvliegtuigen zijn ingezet om het zeegebied rond het grootste vliegdekschip ter wereld af te zoeken. De bemanning van de Gerald R. Ford traint momenteel samen met Noorse strijdkrachten in de noordelijke wateren. Volgens de Britse tabloid The Sun zijn er sinds zondag ten minste 27 zoekacties uitgevoerd om de Noorse Zee uit te kammen.