Klokkenluiders bij College voor de Rechten van de Mens na melding op straat gezet

Het College voor de Rechten van de Mens, het instituut dat oordeelt over discriminatieklachten, heeft klokkenluiders die melding hebben gemaakt van mogelijke misstanden, ontslagen. Dat is in strijd met de wet, stellen experts tegenover de NOS en Nieuwsuur die de al maanden slepende affaire onthullen. Vier van de acht collegeleden hebben volgens de NOS bij het ministerie van Justitie melding gedaan van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek door voorzitter Jacobine Geel. Twee klokkenluiders, Chébti en Lieuw, die beiden een migratieachtergrond hebben, kregen na de melding te horen dat hun aanstelling niet wordt verlengd, ook al was dat wel al toegezegd.