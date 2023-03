KLM wil noodzakelijke krimp van Schiphol tegenhouden via de rechter

De luchthaven moet vanwege geluidsoverlast en milieuvervuiling van maximaal 500.000 vluchten per jaar krimpen naar 440.000 in 2024. De bedrijven vinden dat er niet is gekeken naar alternatieven. Zij zijn ervan overtuigd dat zij minder geluid en CO2-uitstoot kunnen realiseren met behoud van het aantal vluchten. (…) De maatschappijen zeggen ervan overtuigd te zijn dat de geluidsoverlast en de CO2-uitstoot ook op andere manieren verminderd kunnen worden.

Saillant detail is dat de Nederlandse staat aandeelhouder is van KLM. Op aangeven van toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) werd het aandelenbelang voor 744 miljoen euro uitgebreid. Hoekstra dacht zo het beleid van het bedrijf te kunnen beïnvloeden. De Algemene Rekenkamer stelde later vast dat de aankoop onrechtmatig was.