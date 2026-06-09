KLM weigert verlamde paralympisch atlete toegang tot toilet: 'Zelf lopen of uitstappen'

KLM heeft de Nigeriaans-Amerikaanse paralympisch atlete Hannah Babalola aan haar lot overgelaten op een vlucht van Kaapstad naar Amsterdam. Babalola, die deels verlamd is en in een rolstoel zit, verzocht om tijdens de vlucht gebruik te kunnen maken van een speciale gangpadrolstoel om naar het toilet te kunnen gaan, wat een gebruikelijke dienst is die de luchtvaartmaatschappij aanbiedt. Het cabinepersoneel besloot echter die dienst niet te willen verlenen en gaf Babalola te kennen dat ze twee keuzes had: zelf lopen, wat ze niet kan, of weer van boord gaan.

Volgens het cabinepersoneel zou het gebruik van de speciale smalle rolstoel gevaarlijke situaties opleveren in het geval van turbulentie en daarom niet beschikbaar zijn. Toen Babalola bleef aandringen besloot het cabinepersoneel de beveiliging in te schakelen, die geconfronteerd met het verhaal besloot niet in actie te komen. Aan boord was ze naar eigen zeggen erg emotioneel en besloot tijdens de ruim 11 uur durende vlucht niet te eten of te drinken, uit vrees dat ze naar het toilet moest. Het cabinepersoneel vond het ook nodig om Babalola een briefje te overhandigen namens de piloot waarop stond dat haar gedrag onacceptabel was en dat ze een laatste waarschuwing kreeg. Eenmaal geland in Amsterdam, besloot het cabinepersoneel opnieuw de politie in te schakelen die net als de beveiliging in Kaapstad, besloot niet op te treden.