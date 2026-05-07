KLM-stewardess in ziekenhuis wegens 'milde klachten' na contact met hanta-patiënt

Een stewardess die boord werkte van een KLM-vliegtuig dat in Johannesburg korte tijd betreden werd door een patiënte die besmet was met het Hanta-virus is afgevoed naar het UMC Amsterdam met 'milde klachten'. Ze is in isolatie geplaatst en er worden tests uitgevoerd om te zien of ze besmet is geraakt met het gevreesde virus. Het kan tot twee maanden duren voordat iemand die besmet is daadwerkelijk ziek wordt.

Op 25 april stapte een 69-jarige passagier, die afkomstig was van het cruiseschip m/v Hondius waarop een uitbraak van het hantavirus plaats heeft gevonden, aan boord van een KLM-vliegtuig voor een vlucht naar Amsterdam. De crew raakte gealarmeerd door de staat waarin de vrouw verkeerde. "Vanwege de gezondheidstoestand van de passagier op dat moment heeft de crew besloten om de passagier niet mee te nemen op de vlucht", meldt KLM in een verklaring. Een dag later overleed de vrouw aan de gevolgen van het virus. De GGD gaat de passagiers die aan boord van het bewuste vliegtuig waren informeren.

Ondertussen is een tweede medisch evacuatievliegtuig met een zieke Brit aan boord van het cruiseschip Hondius is onderweg naar Nederland. Het toestel strandde woensdag op de Canarische Eilanden met technische problemen, aldus Spaanse media. Volgens de Spaanse publieke omroep RTVE zal het vliegtuig rond 09.00 uur in Nederland landen. Het gaat om een 56-jarig Brits bemanningslid of een 41-jarig Nederlands bemanningslid. Hij heeft symptomen van het hantavirus.

Tot nu toe zijn een Nederlands echtpaar en een Duits bemannningslid van het cruiseschip waar het hantavirus rondwaart overleden. De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft vastgesteld dat het gaat om de zogeheten Andesvariant van het hantavirus, de enig bekende variant die besmetting van mens tot mens mogelijk maakt. Aan boord van het schip dat momenteel richting de Canarische eilanden vaart, bevinden zich 146 mensen met 23 verschillende nationaliteiten. De WHO classificeert het risico voor de volksgezondheid van de uitbraak vooralsnog als laag.

Omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart, coördineert Nederland via het ministerie van Buitenlandse Zaken de hulp aan de opvarenden. Het staat hierover in nauw contact met het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de rederij, en de autoriteiten in Kaapverdië en andere betrokken landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken faciliteerde de evacuatie in samenwerking met de Nederlandse ambassades in de regio.

