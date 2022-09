KLM houdt hand op bij de staat, schrapt toch duizenden banen

21 mrt. 2020 - 11:57

Nu worden er ook veel flexwerkers doorgeplaatst naar sectoren die vanwege de Corona met een piek te maken hebben en/ of door moeten draaien terwijl er veel mensen thuis blijven met klachten. De Corona WW is bedoeld om mensen in dienst te houden waarvan je weet dat je ze na de crisis weer kunt gebruiken. Het vasthouden van flexwerkers zonder dat je het uitzicht hebt dat je ze na de crisis kunt gebruiken is onzin gesubsidieerd door alle belasting betalers. In plaats van deze mensen op kosten van de overheid thuis te laten zitten kunnen ze beter weer beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt om te kunnen helpen in sectoren waar personeel hard nodig is. Je hoeft dan alleen maatregelen te nemen in dat deel van het personeel wat niet doorgeplaatst hoeft te worden. Overigens zie je bij alle bedrijven met een flexibele schil dat ze bij een verminderde productie hier logischerwijs als eerste afscheid van nemen. Deze bedrijven moeten alle zeilen bij zetten om zonder inkomsten wel hun vaste lasten te blijven voldoen en ook een deel van de loonkosten van het vaste personeel te voldoen. Waarom alleen KLM hier noemen?

6 Reacties