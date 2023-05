KLM geeft vegan alleen wat fruit en nootjes op vlucht van zes uur

“Goddank heb ik geen notenallergie, anders had ik het met een fruitrantsoen moeten doen”, aldus de motivational speaker die zich van tevoren had aangemeld voor een warme maaltijd. Headley noemt KLM “een grap”. “Veganisme is niet bepaald nieuw. Het is onacceptabel dat er dan niet wat extra maaltijden worden meegenomen op een vlucht van zes uur. Of zorg er voor dat de vegetarische maaltijd ook vegan is. Dat zou het leven voor de crewleden en passagiers een stuk makkelijker maken.”