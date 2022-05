KLM en Schiphol: marktwerking staat haaks op luchtfietserij

Marktwerking is een vrij simpel mechanisme. Is de vraag groot, dan gaan de prijzen omhoog. Is er weinig vraag, gaan de prijzen omlaag. Er moeten wel zeer zwaarwegende redenen zijn om dit mechanisme te verstoren. Bijvoorbeeld door overheidsingrijpen. We kennen dergelijke situaties toen systeembanken zoals ABN en SNS gered moesten worden. Maar is er ook zo’n situatie bij KLM of Schiphol?