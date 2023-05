KLM betaalt al twee decennia nauwelijks belasting, burger draait wel op voor redding • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 108 keer bekeken • bewaren

In de afgelopen 19 jaar heeft KLM slechts 151 miljoen euro aan winstbelasting betaald. Dat is een fractie van wat de staat heeft moeten betalen om de luchtvaartmaatschappij tijdens de coronacrisis in de lucht te houden. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws.

“Per saldo droeg KLM hierdoor op een omzet van ruim 163 miljard euro maar 151 miljoen aan winstbelasting af. Dit komt neer op gemiddeld net geen 8 miljoen euro per jaar. Ter vergelijking: betaalbedrijf Adyen droeg alleen in 2022 al ongeveer evenveel af aan winstbelasting af als KLM in negentien jaar.”

Tijdens de coronacrisis was KLM de grootste ontvanger van NOW-steun. Het bedrijf ontving bijna 2 miljard aan loonsubsidie. Ook kocht de Nederlandse staat in de afgelopen jaren voor 964 miljoen euro aan aandelen KLM. De waarde van die aandelen is gekelderd. Tot slot stond de overheid garant voor 655 miljoen aan leningen.

Ondertussen lapt de koninklijke klimaatsloper de voorwaarden voor staatssteun aan de laars, constateert RTL Nieuws. Zo bleef KLM doorgaan met het uitkeren van bonussen terwijl dat niet was toegestaan.