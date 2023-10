Klimaatwetenschapper ontslagen omdat hij weigert te vliegen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 294 keer bekeken • bewaren

Uit het rechtse hoek is het een favoriete stok om klimaatwetenschappers om de oren te slaan: kijk, ze vliegen zelf! Een wetenschapper van het vooraanstaande Duitse onderzoeksinstituut IfW (Institut für Weltwirtschaft) ervaart nu wat er gebeurt als je het vliegtuig wilt mijden. Hij is ontslagen.

Gianluca Grimalda heeft een half jaar lang veldonderzoek verricht naar de gevolgen van klimaatverandering op de Salomoneilanden, die bij Papoea-Nieuw-Guinea horen en 22 duizend kilometer verwijderd liggen van zijn werkgever, het IfW in Kiel. Tijdens zijn werk op Bougainvlle, een eiland dat ter omvang van de Flevopolder, werd hij geconfronteerd met de rampzalige gevolgen van de opwarming van de Aarde. De inwoners hebben hun huizen aan de kust moeten verlaten omdat de zeespiegel stijgt. Door de klimaatverandering ontstaat er ook voedselschaarste en leven mensen nu met honger, wat bijzonder is voor het gebied waar groente en fruit altijd overvloedig beschikbaar waren.

De wetenschapper, die al veel langer tracht reizen per vliegtuig zoveel mogelijk te vermijden en zijn heenreis voornamelijk over land en water aflegde, nam een radicaal besluit om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. NRC interviewde hem daar vorige week over.

Grimalda zou daar op de terugreis zo min mogelijk aan bijdragen, beloofde hij vastberaden aan de mensen die hij op het eiland sprak. „Hun problemen worden voor een groot deel veroorzaakt door de uitstoot van Europeanen en Noord-Amerikanen. Ik voel mij daar als witte man verantwoordelijk voor. Mijn keuze om niet het vliegtuig te pakken is slechts een druppel in de oceaan, maar het is alles wat ik kan doen.” Dat hij nu door zijn keuze op sociale media als held wordt ontvangen, vindt Grimalda vanwege zijn „gepriviligieerde positie” ongemakkelijk.

Hij plande een reis over water en land die zo'n twee maanden in beslag zou nemen. Het IfW dacht daar anders over en gaf hem opdracht binnen enkele dagen weer in Kiel te verschijnen. Toen hij dat weigerde werd hij prompt ontslagen. Zijn salaris over september werd al ingehouden.

In The Guardian verklaart hij niemand te willen voorschrijven hoe te leven maar te hopen dat zijn verzetsdaad wellicht een scheurtje kan aanbrengen in de "muur van egoïsme, hebberigheid en apathie" die het klimaatvernietigend gedrag van - vooral - Westerlingen in stand houdt.

Grimalda was een jaar geleden onderwerp van spot op rechtse types en media als Sky News Australia nadat hij zichzelf vastlijmde in een autofabriek.

In werkelijkheid hielden de activisten van Scientist Rebellion de actie 42 uur lang vol. Grimalda moest wel na 24 uur afhaken omdat artsen constateerden dat hij medisch risico liep.