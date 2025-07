Klimaatwappies saboteren weerradars en eisen verbod op 'weermanipulatie'

In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een groep klimaatwappies genaamd 'Veterans on Patrol' weerradars gesaboteerd , omdat ze geloven dat deze installaties gebruikt worden om het weer te manipuleren. De groep, die door het Southern Poverty Law Center wordt bestempeld als een "anti-overheidsmilitie", heeft ook waarschuwingsborden geplaatst bij Doppler-radars en claimt dat "de overheid God speelt met het weer."

De sabotageacties vallen samen met een aankondiging van de extreemrechtse Republikeinse MAGA-volksvertegenwoordiger Marjorie Taylor Greene dat ze wetgeving wil invoeren die alle vormen van "weermanipulatie en geo-engineering" verbiedt. Greene, die eerder beweerde dat "Joodse ruimtelasers" bosbranden veroorzaken, zegt daarbij dat "niemand ooit het weer mag manipuleren:". Ze baseert zich daarbij op complottheorieën die beweren dat onder meer orkanen en extreme regenbuien worden gebruikt om Republikeinse gebieden harder te treffen dan Democratische. Daarbij put ze uit dezelfde stompzinnige bronnen die tijdens de Covid-pandemie beweerden dat de Deep State moedwillig de ziekte (niet Covid, want dat bestond zogenaamd niet) verspreidde in Republikeinse staten, terwijl daar in werkelijkheid de meeste slachtoffers vielen juist omdat er geen maatregelen werden genomen.

Meteorologen reageren ondertussen woedend op de sabotage van de klimaatwappies. "We hebben een van de krachtigste radars van het land, maar we kunnen helemaal geen weermanipulatie doen," legt hoofdmeteoroloog David Payne gefrustreerd uit. "Als deze radars gesaboteerd worden, kunnen we geen tornado's meer volgen en het publiek niet meer waarschuwen." De sabotage komt op een bijzonder slecht moment: afgelopen weekend kostten dodelijke overstromingen in Texas al zeker 120 levens, terwijl zoek- en reddingsacties nog altijd voortduren.