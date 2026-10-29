Klimaatvernietiger Shell boekt monsterwinst dankzij illegale oorlog Trump en Netanyahu in Iran Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 151 keer bekeken • Bewaren

Shell heeft in het afgelopen kwartaal de winst verdubbeld door de hoge olie- en gasprijzen als gevolg van de aanhoudende illegale oorlog in het Midden-Oosten, ontketend door Donald Trump en Benjamin Netanyahu. Dat meldt ANP. Het olieconcern boekte een winst van 10,8 miljard dollar, omgerekend 9,7 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 5,4 miljard dollar. In het tweede kwartaal werd al een winst geboekt van 9,8 miljard dollar, wat meer dan een verdubbeling was vergeleken met een jaar geleden. De omzet steeg naar 95,3 miljard dollar, van 70,4 miljard dollar een jaar eerder.

Shell maakt gretig misbruik van de hoge winstmarges bij olieraffinage doordat er momenteel veel vraag is. Dit komt omdat de export van brandstoffen uit het Midden-Oosten wordt verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook zijn olieraffinaderijen in de regio aangevallen met drones en raketten en legde Rusland exportverboden op voor diesel en benzine door Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen. Terwijl de wereld in de fik staat en energiearmoede dreigt, spreekt Shell-topman Wael Sawan van "zeer sterke resultaten".

Milieuorganisatie Greenpeace zegt in een onderzoek dat oliebedrijven in de Europese Unie sinds het begin van de Iranoorlog eind februari 'overwinsten' hebben geboekt van in totaal 36 miljard euro door de hoge brandstofprijzen. Per dag gaat het om 154 miljoen, aldus Greenpeace, dat oproept tot een belasting op die winsten voor maatregelen rond klimaat en hoge kosten van levensonderhoud en energie.

Milieudefensie stelt dat Shell "exorbitant" profiteert van de Iranoorlog en de hoge energieprijzen. "Terwijl de klimaatcrisis elke dag zichtbaar was deze zomer, en oorlogen een olie- en gascrisis veroorzaakten, staat Shell er als Dagobert Duck naast te lachen. Shell maakt zijn hoogste winst in jaren en zal deze winsten weer gebruiken om ons nóg langer afhankelijk te houden van olie en gas. We weten allemaal wat nodig is: een snelle afbouw van fossiele brandstoffen is de enige weg naar betaalbare energie en een veilige wereld."

Het Franse TotalEnergies kwam donderdag ook met cijfers. Daar steeg de winst afgelopen kwartaal naar 9,1 miljard dollar, van 4 miljard dollar een jaar eerder.