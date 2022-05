Klimaatverandering veroorzaakt gigantische, ziekmakende zandstormen in Irak

17 mei 2022 - 16:24

Dit alles is zo erg - en veel aandacht krijgt het desondanks niet. Op wekelijkse basis worden we geconfronteerd met de voortgaande ontregeling van het klimaat overal ter wereld. Ook sceptici spreken niet langer over 'toevallige extremen'; net zo min reduceren ze nog klimatologische lange-termijn-veranderingen tot 'lokale uitschieters in de weersomstandigheden'. Ik ben bij lange na niet de eerste die gelooft (van mening is, denkt waar te nemen) dat de onvoorspelbare chaotische oprispingen in het weer en de toenemende onzekerheid over de atmosferische condities op de middellange termijn weerspiegeld worden in de stemmingen en de gedragingen van mensen overal. Waar te gaan wonen, een huis kopen of niet, je vastleggen voor een heel lange termijn of de rest van je leven; kinderen krijgen; de keuze voor opleiding en beroep... of je het heel bewust doorvoelt, of dat alleen instinct en intuïtie je mede motiveren - weer en klimaat spelen een rol, meer dan ze ooit eerder deden in de beschavingen die de wereld kent. Ik denk nu aan de totale zonsverduistering in de Verenigde Staten, op 21 augustus 2017. Er waren lokale live-beelden vanuit dierenparken. In de aanloop naar de verduistering (niet tijdens) gingen allerlei beesten zich op de vreemdste manieren gedragen: raar huppelen, abnormaal agressief zijn, of juist verstijven, als bij katatonie. Dit geeft te denken, niet?

