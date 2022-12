Klimaatverandering draagt mogelijk bij aan sterkte van winterstorm in VS

27 dec. 2022 - 13:14

Met een cirkelredenatie is alles te verklaren. Is de conclusie getrokken met behulp van een fenomeen model of een data model. Een data model is niet geschikt om een voorspellende functie te vervullen en een fenomeen model is erg afhankelijk van de controle op de effectiviteit en de omschrijving welke data en algoritmes, die worden gebruikt. Modellen benaderen altijd de werkelijkheid en zijn zeer afhankelijk van keuze richting uitslag. Dat las ik net vandaag, waar in een artikel werd uitgelegd wat de voor en nadelen van modellen zijn en of de uitkomst van bijvoorbeeld een fenomeen model wel geëvalueerd wordt om te bepalen of die bruikbaar is. Die controle ontbreekt vaak door de onwenselijkheid van de politiek of wetenschap om die evaluatie uit te voeren. Dan ligt de kans op een gewenste uitslag van het model voor de hand, zonder inhoudelijke controle qua uitslag en conclusies.