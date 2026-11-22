Klimaattop mislukt, overheden laten zich gijzelen door fossiele industrie Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 123 keer bekeken • Bewaren

De klimaattop in Turkije is mislukt. Voor het eerst sinds 2009, toen de top plaatsvond in Denemarken, zijn de deelnemers er niet in geslaagd om tot een slotverklaring te komen. Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) noemt de bijeenkomst “ evident mislukt ”.

Natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht. “De lobbyisten van grote vervuilende bedrijven zijn er weer in geslaagd overheden te gijzelen tijdens de klimaattop”, stelt Katharina Bachmann van Milieudefensie.

“Het is als een dystopische film waarin wereldleiders verzuimen actie te ondernemen tegen een crisis die we allemaal met eigen ogen kunnen zien. Het maakt andermaal duidelijk dat de klimaattop geen plek is waar fossiele lobbyisten mogen meepraten. Onze toekomst hangt af van de daadkracht van overheden, maar zij laten zich in de houdgreep nemen door de belangen van olie- en gasbedrijven.”

Ook Maarten de Zeeuw, klimaatexpert van Greenpeace Nederland, spreekt van “een bittere tegenslag”. “De klimaatcrisis grijpt steeds extremer om ons heen, met dodelijke overstromingen, droogte en hitte, terwijl eilanden en de mensen die het hardst geraakt worden moeten vechten voor hun voortbestaan. Het is ronduit gekmakend dat wereldleiders na twee weken onderhandelen gefaald hebben om een akkoord te sluiten om de klimaatcrisis aan te pakken.”

Hij wijst erop dat een kleine groep landen het afbouwen van de afhankelijkheid van kolen, olie en gas tegenhield. Zij pleitten ervoor om gebruik te maken van CO2-opslag om zo door te kunnen gaan met het verbranden van fossiele brandstoffen. Een “schijnoplossing”, aldus De Zeeuw. Daarom geldt volgens Greenpeace: geen deal is beter dan een fossiele deal.