Klimaattop in oliestaat Dubai draait uit op lachertje door uitfasering fossiele brandstoffen van tafel te vegen Actueel • Vandaag

De klimaattop COP28 dreigt uit te draaien op een hopeloos fiasco nu op het laatste moment een van de speerpunten van de top van tafel is geveegd. In Dubai lag voor het eerst de optie op tafel dat landen met elkaar afspreken fossiele brandstoffen te gaan uitfaseren. Bij een nieuwe versie van de eindtekst die maandag gepubliceerd is, blijkt dat voorstel echter te zijn verdwenen. Dit is het eerste concept dat officieel van de hand is van de voorzitter, Sultan Al-Jaber uit de Verenigde Arabische Emiraten van wie tijdens de top bleek dat hij helemaal niet gelooft in de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

In plaats van het uitfaseren van fossiele brandstoffen, staat nu in de eindtekst dat de partijen het gebruik en de productie ervan slechts willen verminderen, en wel "op een rechtvaardige manier". De bedoeling is wel om alsnog in 2050 de wereld klimaatneutraal te krijgen. Concreet staat er "netto nul", waarmee bedoeld wordt dat alle uitstoot van broeikasgassen die er dan nog is gecompenseerd wordt met bijvoorbeeld bomen of technologie die CO2 uit de lucht haalt.

Een woordvoerder van voorzitter Al-Jaber laat na de publicatie weten dat hij "vanaf het begin duidelijk is geweest over de ambities". Volgens hem weerspiegelt deze tekst dit en is het een enorme stap voorwaarts. "Nu is het in de handen van de partijen. We vertrouwen erop dat zij zullen doen wat het beste is voor de mensheid en de planeet."

Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, is op de klimaattop als lid van de delegatie van het Europees Parlement. Hij laat weten teleurgesteld te zijn in de eindtekst. Hij laat in een verklaring weten:

“Europa is hier gekomen met een heldere inzet voor de onderhandelingen: deze klimaattop moet hét moment worden waarop de wereld besluit dat er een eind moet komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Helaas zien we in de zojuist gepresenteerde tekst nog echt veel te weinig van. Om het positieve momentum vast te houden dat er hangt rond het einde van fossiele brandstoffen, moet Europa nu met de vuist op tafel slaan en zorgen dat ook andere landen zich nu duidelijk hiervoor uitspreken.”

De nieuwe Europese klimaatpaus Wopke Hoekstra, als kersverse eurocommissaris de vervanger van Frans Timmermans, noemt het nieuwe voorstel voor de eindtekst "teleurstellend". "Dat kan ik niet verbloemen", aldus Hoekstra tegen ANP. De EU wil dat landen op de top met elkaar afspreken dat ze fossiele brandstoffen gaan uitfaseren, herhaalde hij.