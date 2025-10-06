Klimaatorganisatie met Balkenende in bestuur liegt tegen donateurs om geld binnen te halen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 114 keer bekeken • bewaren

Het Rotterdamse Global Center on Adaptation, waar oud-premier Jan Peter Balkenende (CDA) bestuurslid is, heeft jarenlang de eigen prestaties overdreven om subsidiegeld binnen te halen. Dat meldt de NOS, die schrijft:

Het Rotterdamse Global Center on Adaptation (GCA) belooft donoren dat het het leven van tientallen miljoenen mensen in Afrika kan verbeteren. In werkelijkheid speelt het centrum slechts een kleine rol in projecten die voor het overgrote deel worden betaald door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank of de Wereldbank.

Het centrum adviseert Afrikaanse landen hoe ze bijvoorbeeld nieuwe wegen klimaatbestendig kunnen maken. GCA overdrijft niet alleen de eigen bijdrage aan projecten, het centrum claimt ook onderdeel te zijn van een Wereldbankproject in Congo om gronderosie tegen te gaan, terwijl het dat niet is. Volgens de NOS zijn er nog zeker zestien andere Wereldbankprojecten waaraan het GCA claimt mee te werken, terwijl daar in onderliggende documenten niets van is terug te vinden.

Voormalige werknemers melden ook dat directeur Patrick Verkooijen en andere leidinggevenden druk uitoefenden om resultaten op te kloppen. Meerdere donoren, waaronder Noorwegen en Denemarken, spraken het centrum hierop aan. Een intern rapport van de Gates Foundation waarschuwt dat de organisatie zich ten onrechte tooit met andermans verdiensten: "Het centrum overdrijft soms zijn eigen rol door te strijken met de eer van projecten die het niet heeft opgestart, laat staan ondersteunt."

De NOS schrijft ook:

In een reactie aan de NOS ontkent het GCA dat het zich groter voordoet. Het centrum geeft wel toe dat de eigen rol in projecten niet altijd groot is. Vaak worden er enkele tonnen per (miljoenen)project bijgelegd. Desondanks zetten die tonnen volgens GCA uiteindelijk investeringen van tientallen tot zelfs honderden miljoenen in gang. Alle door de NOS gesproken deskundigen zeggen dat dat onmogelijk is, maar volgens het GCA kan het wel.