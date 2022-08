Klimaatontkenners hebben onze Vierdaagse gestolen

18 jul. 2022 - 8:26

Feitelijk wordt de schuld neergelegd bij partijen die behalve het CDA niet behoren tot de regering, zij zijn onderdeel van de oppositie en niet verantwoordelijk voor het beleid wat door de VVD, CDA, D'66 en CU uitgevoerd is en wordt. Er is helemaal niets gestolen, hooguit wordt op dit moment 1 dag minder gewandeld, terwijl er veel grotere problemen plakken aan de opwarming. Het is symbool politiek en symptoom bestrijding, er wordt een maatregel gekozen om het gevolg te bespreekbaar te maken. De oorzaak is de onuitputtelijke groei en de wens tot in stand houden van onze levenstandaard. Dat probleem is niet alleen voorbehouden aan de genoemde partijen, maar wordt al sinds de '70 jaren genegeerd. Het ligt aan onze onwil om de werkelijke kosten van levensstandaard door te berekenen in ons bestaan. De Donut economie is voor een deel de oplossing, daarnaast is de wereld bevolkingsgroei de roze olifant in de porseleinkast, Iets waar individuele landen en personen geen vat op hebben en derhalve geen verantwoordelijkheid voor dragen. Echter door die groei worden de problemen exponentieel groter. Blijf gefixeerd op de voorbeelden de discussie blijft toegespitst op de voorbeelden en of ze terecht zijn of niet. Om een oplossing te vinden, is die discussie zinloos en niet effectief. Dan verzand je in een oeverloos debat van welles en nietes. Voor de rest beschrijft de schrijver de realiteit en wijst naar de verkeerde partijen, Nederland is echter bezig met voorbeelden ipv. de inhoud

