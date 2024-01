Klimaatontkenner blijkt verantwoordelijk voor zeker 14 bosbranden

De autoriteiten kregen Paré al snel in het vizier: hij werd gesignaleerd in de buurt van de branden en bleek er ook een bovengemiddelde belangstelling voor te hebben. Op sociale media deelde hij berichten met de boodschap dat de overheid de boel in de hens zette. Zo zouden de machthebbers de bevolking ervan willen overtuigen dat er sprake is van een klimaatcrisis.