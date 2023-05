Klimaathaters BBB en JA21 zetten zichzelf buitenspel bij onderhandelingen in Utrecht

Het lijkt erop dat BBB niet in het bestuur van de provincie Utrecht komt. De boerenpartij die in alle provincies de grootste werd, stelt zich zo onbuigzaam op dat de nummer twee van Utrecht, GroenLinks, vorige week al tot de conclusie kwam dat samenwerking onmogelijk was. Een maandag gepresenteerd voorstel van informateur Anne Lize van der Stoel om een coalitie te vormen van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, JA21 en Volt verdween vervolgens nog dezelfde dag in de prullenbak. De ChristenUnie kwam tot de conclusie dat samenwerking op niets zou uitlopen , schrijft het AD .

“Arne Schaddelee (ChristenUnie) had eerder op de avond aan JA21 gevraagd of de partij tegen nieuwe windmolens blijft en bestaande turbines in de provincie wil afbreken. Beide punten die in het verkiezingsprogramma van JA21 stonden, gaan de ChristenUnie veel te ver. JA21-leider Michiel Fiscalini kon de ChristenUnie onvoldoende geruststellen. BBB is ook niet voor uitbreiding van het aantal windmolens en zonneparken in Utrecht.”