Klimaatgigant Bas Eickhout lijsttrekker van Verenigd Links bij de Europese verkiezingen

Bas Eickhout, die wordt beschouwd als de invloedrijkste Nederlandse Europarlementariër, zal bij de Europese verkiezingen lijsttrekker zijn namens de PvdA en GroenLinks. De 47-jarige GroenLinkser is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap, meldt de Volkskrant . Zijn benoeming tot lijsttrekker, volgende week per ledenreferendum, lijkt daarom een formaliteit.

Eickhout zegt te hopen het aantal zetels van de PvdA en GroenLinks te kunnen behouden of te breiden. Bij de vorige verkiezingen, in 2019, behaalden de twee partijen een opmerkelijk goed resultaat: GroenLinks kreeg drie zetels, de PvdA zes. Dat was mede te danken aan de campagne van Frans Timmermans van destijds.