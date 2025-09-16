Klimaatdoel niet gehaald door wanbeleid kabinet-Schoof

De kans dat Nederland het klimaatdoel in 2030 haalt, is inmiddels minder dan 5 procent. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning.
Het ultrarechtse kabinet-Schoof heeft weinig voor elkaar gekregen. Demissionair minister Sophie Hermans (VVD) besloot de CO2-belasting voor de industrie op te schorten. Ook slaagde ze er nauwelijks in om maatwerkafspraken met grote bedrijven te maken over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
Het doel voor 2030 – een afname van 55 procent ten opzichte van 1990 – raakt zo uit zicht. Het gaat Nederland vermoedelijk ook niet lukken om in 2030 minimaal 39 procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken.
Energiebesparing bij huishoudelijke apparaten wordt tenietgedaan door meer energieverbruik elders. “Kort gezegd: onze koelkasten worden zuiniger, maar we gaan meer vliegen en internetten”, zegt PBL-directeur Marko Hekkert tegen NRC.
De NOS bericht: “Om beleid te maken is politieke stabiliteit en tijd nodig, en beide ontbreken. "Intussen is de horizon zo dicht genaderd, dat van vooruitkijken nauwelijks meer sprake is", schrijft het PBL. Wil het kabinet het doel echt halen, dan kan dat bijna niet meer zonder economische pijn en maatschappelijke weerstand, aldus het Planbureau. (…) Demissionair minister Hermans zegt in een reactie niets over het niet halen van de doelen, maar kiest ervoor "om zich volledig te richten op het oplossen van de knelpunten om te voorkomen dat de energietransitie tot stilstand komt."”
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.