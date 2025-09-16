Klimaatdoel niet gehaald door wanbeleid kabinet-Schoof Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 248 keer bekeken • bewaren

De kans dat Nederland het klimaatdoel in 2030 haalt, is inmiddels minder dan 5 procent. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning.

Het ultrarechtse kabinet-Schoof heeft weinig voor elkaar gekregen. Demissionair minister Sophie Hermans (VVD) besloot de CO2-belasting voor de industrie op te schorten. Ook slaagde ze er nauwelijks in om maatwerkafspraken met grote bedrijven te maken over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het doel voor 2030 – een afname van 55 procent ten opzichte van 1990 – raakt zo uit zicht. Het gaat Nederland vermoedelijk ook niet lukken om in 2030 minimaal 39 procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken.

Energiebesparing bij huishoudelijke apparaten wordt tenietgedaan door meer energieverbruik elders. “Kort gezegd: onze koelkasten worden zuiniger, maar we gaan meer vliegen en internetten”, zegt PBL-directeur Marko Hekkert tegen NRC.