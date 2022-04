Klimaatdemonstrant? Dan mag je niet zomaar de wijkraad in

pahan

30 apr. 2022 - 5:42

Wat een vreemd verhaal. Veel politici zijn hun carrière begonnen als activist, en hebben hun voetenwerk gedaan bij verschillende kleine of grote organisaties. Je hebt blijkbaar een strafblad. Op de site van Justis wordt aangegeven dat dat in basis geen probleem is, maar dat er dan gekeken wordt of dat je hindert bij de baan waar je de VOG voor aanvraagt. Dus of er is meer aan de hand, of de doorlooptijd is gewoon wat lang.