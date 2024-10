Klimaatcrisis: Zuidoosten van Frankrijk getroffen door extreem noodweer

In het zuidoosten van Frankrijk is in zes departementen code rood afgegeven wegens extreme regenval. Dat melden Franse media. Het centrum van de plaats Annonay staat al vrijwel volledig onder water door het snel stijgende water van de rivieren.

Het hoogste waarschuwingsniveau voor overstromingen is afgegeven in de departementen Ardèche, Loire, Haute-Loire, Rhône, Lozère en Alpes-Maritimes. Hoosbuien en onweer zorgen in korte tijd voor snel stijgend water. Volgens de weerdiensten wordt op sommige plekken 100 mm neerslag verwacht. In de regio van Annonay zijn scholen en kinderdagverblijven gesloten, het openbaar vervoer in alle zes regio's is verstoord. Ook een deel van de snelweg A47 staat onder water.