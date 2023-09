Klimaatcrisis: zorgen in Frankrijk over oprukken verspreiding tropische ziekten door muggen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 216 keer bekeken • bewaren

In Frankrijk zijn voor het eerst verscheidene besmettingsgevallen van het Westnijl-virus aangetroffen die in het land zelf zijn opgelopen. Experts waarschuwen voor de toename van gevaarlijke muggensoorten in het land als gevolg van de klimaatcrisis.

Begin september staat de teller op 8 mogelijke dan wel vastgestelde besmettingen. Daarnaast zijn er in het zuidwesten van Frankrijk vier besmettingsgevallen gemeld met het gevreesde Usutu-virus dat tot zware ziektes kan leiden, zoals hersenvliesontsteking.

Muggenspecialist Anna-Bella Failloux verklaart tegenover France Info dat de toename ook een gevolg is van verbeterde detectie. "Het wil niet meteen zeggen dat het er meer zijn dan voorheen maar we zijn er zeker van dat de klimaatcrisis bijdraagt aan explosie onder bepaalde muggensoorten en daarmee ook de ziektes die ze verspreiden." Door de hogere temperaturen zijn de muggen in staat zich sneller voort te planten. De Westnijl en Usutu-virussen worden verspreid door andere muggen dan de tijgermug die al langer aan een opmars bezig is en onder meer knokkelkoorts verspreidt.

De muggen waren al langer aanwezig in het Middellandse Zeegebied maar gaan zich nu ook in andere delen van de republiek vestigen, zoals aan de Atlantische kust, meldt The Local. Er worden wel bestrijdingsoperaties uitgevoerd maar het probleem is dat de muggen snel resistent kunnen worden.

De Franse autoriteiten zien het Usutu-virus - nog - niet als een gevaar, in tegenstelling tot het Westnijl-virus.

In Nederland rukt de tijgermug steeds meer op. De NOS meldde vorige maand:

De NVWA roept vakantiegangers op om hun auto en caravan goed te controleren op muggen voordat ze naar huis rijden. Kampeerders kunnen vooral ook controleren of ze bloempotjes, bakjes of gietertjes hebben waarin regenwater heeft gestaan. Daarin kunnen eitjes van de tijgermug zitten die later uitkomen, zegt Stroo van de NVWA.