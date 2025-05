Klimaatcrisis: zeespiegelstijging zal tot ‘catastrofale, gedwongen migratie’ leiden

“Massale migratie op een schaal die we niet eerder hebben gezien in de recente geschiedenis”. Daarvoor waarschuwt hoogleraar Jonathan Bamber van de Universiteit van Bristol in The Guardian .

Ongeveer 230 miljoen mensen wonen in gebieden die een meter of minder boven de zeespiegel liggen. Als het water stijgt, zullen grote aantallen mensen moeten verhuizen. Volgens de wetenschappers is een zeespiegelstijging van 1 tot 2 meter inmiddels onvermijdelijk.

Om binnen een veilige marge te blijven, had de opwarming beperkt moeten worden tot 1 graad. In werkelijkheid zitten we daar al een stuk boven. “Met een veilige marge bedoelen we dat we in staat zijn aanpassingen te doen, in plaats van dat we te maken krijgen met catastrofale en gedwongen migratie”, aldus Bamber.