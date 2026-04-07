Klimaatcrisis: Wetenschappers waarschuwen voor 'super El Niño' met desastreuse gevolgen

Meteorologen waarschuwen voor een zeldzame 'super El Niño' die later dit jaar kan toeslaan. Het Europese weermodel ECMWF voorspelt een grote kans dat de watertemperatuur in de Stille Oceaan ter hoogte van de Evenaar meer dan twee graden boven gemiddeld stijgt, wat een kettingreactie aan weersextremen in gang kan zetten. Dat schrijft de Washington Post.

De gevolgen hiervan zullen wereldwijd voelbaar zijn. In grote delen van Zuid-Amerika, Afrika, Europa en India neemt het risico op extreme hittegolven toe. Droogte dreigt in Centraal-Afrika, Australië, Indonesië en Noord-Brazilië, terwijl Peru, Ecuador en delen van Oost-Afrika juist extreme neerslag kunnen verwachten. De Atlantische orkaanactiviteit neemt mogelijk af, maar het risico op tyfoons en orkanen in de Stille Oceaan, ook richting Hawaii en Oost-Azië, stijgt juist.