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Klimaatcrisis: West-Europa zucht onder hittegolf, Macron roept op tot extreme waakzaamheid Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 388 keer bekeken • Bewaren

De gevolgen van de klimaatcrisis zijn weer volop voelbaar nu West-Europa opnieuw te lijden heeft onder een hittegolf. In eerdere jaren leidde extreme hitte telkens tot fors hogere sterfte in Nederland. Diverse sportevenementen zijn afgelast, omdat sporten in de hitte gevaarlijk kan zijn.

Vrijdag was de warmste 19 juni die ooit werd gemeten in Nederland. In het Limburgse Ell steeg het kwik tot boven de 35 graden. De laatste jaren worden als gevolg van de klimaatcrisis sowieso al gekenmerkt door bovengemiddeld hoge temperaturen.

In Frankrijk, waar de temperaturen al oplopen tot boven de 40 graden, vindt zaterdag een crisisoverleg van het kabinet plaats. President Emmanuel Macron roept op tot “extreme waakzaamheid”. Een 30-jarige man is donderdag overleden nadat hij een hartstilstand kreeg op een atletiekbaan nabij Parijs, waar de temperatuur opliep tot 37 graden Celsius.

De Franse politiek heeft veel aandacht voor de gevaren hittegolven nadat in 2003 meer dan 14.800 Fransen overleden als gevolg van de hoge temperaturen. Het ging daarbij vooral om kwetsbare bejaarden in verpleegtehuizen.

Hoewel wetenschappers in de jaren tachtig al volop waarschuwden voor het broeikaseffect, hebben met name rechtse politici zich decennialang verzet tegen maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De wereldwijde emissies van broeikasgassen blijven stijgen.

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