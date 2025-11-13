Klimaatcrisis: Wereld koerst af op catastrofale opwarming van 2,6 graden Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 152 keer bekeken • bewaren

De wereld stevent ondanks alle klimaatbeloften nog altijd af op een rampzalige temperatuurstijging van 2,6 graden, blijkt uit twee nieuwe rapporten. Regeringen hebben voor de Cop30-klimaattop in Brazilië opnieuw te zwakke emissiereductieplannen ingediend, terwijl de uitstoot van fossiele brandstoffen dit jaar een nieuw record bereikt met een stijging van ongeveer 1 procent.

"Een wereld van plus 2,6 graden betekent een mondiale ramp", waarschuwt Bill Hare van Climate Analytics. Bij deze temperatuurstijging dreigen kantelpunten zoals het instorten van cruciale oceaanstromingen, het verdwijnen van koraalriffen en de transformatie van het Amazoneregenwoud tot savanne. Als gevolg van de opwarming van de aarde, zal de planeet te kampen krijgen met extreme weersituaties zoals hitte en extreme regenval, overstromingen, mislukte oogsten en talloze klimaatvluchtelingen.

Hoewel de groei van broeikasgasuitstoot is vertraagd door een explosieve toename van hernieuwbare energie, stijgen de emissies nog steeds in plaats van te dalen. Wetenschappers constateren bovendien dat natuurlijke koolstofputten verzwakken: tropische bossen in Zuidoost-Azië en grote delen van Zuid-Amerika zijn door ontbossing en opwarming veranderd van CO2-opnemers in bronnen van het broeikasgas.

Op de klimaattop in Brazilië riep voormalig Amerikaans vicepresident Al Gore op tot actie. "Het is letterlijk krankzinnig dat we dit laten doorgaan", zei hij. De VS, een van de grootste uitstoters ter wereld heeft voor het eerst geen delegatie gestuurd naar een klimaattop, nadat het Trump-regime de VS voor de tweede keer terugtrok uit het Parijs-akkoord.