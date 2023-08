Klimaatcrisis: vuurzee vernietigt historische stad op Hawaii, 36 doden

10 aug. 2023 - 10:21

Wanneer je al het weer, en elke brand aan het klimaat wijt, doe je de zaak geen goed. Je geeft mensen het argument 'dit gebeurde in mijn jeugd ook al' , en een grote groep zal niets meer van je aannemen, overprikkeld door climaathisterie. Soms heb ik het idee dat het de klimaatkerk hierom te doen is. Begrijp me niet verkeerd, ik vind dat we alles moeten inzetten op klimaat- en milieuverbetering maar this isn't the way.

