Klimaatcrisis: 'Voedselzekerheid al ruim voor 1,5 graad opwarming in groot gevaar'

Donwahi, die vorig jaar voorzitter was van de VN-klimaattop COP15, noemt de klimaatcrisis “een pandemie die snel bestreden moet worden”. Volgens de Ivoriaan zijn wereldleiders bovenmatig gefixeerd op de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming, maar wanneer het zover is, is het eigenlijk al te laat.

Donwahi wijst er ook op dat overheden over de hele wereld in 1992 een verdrag tekenden waarin werd afgesproken woestijnvorming tegen te gaan. Desondanks krijgt deze vorm van bodemverschraling nauwelijks aandacht tijdens de klimaattoppen. Pas in december 2024 staat er weer een VN-top over dit onderwerp op de agenda.