Klimaatcrisis: verschroeiende hittegolf teistert Europa

In Nederland is vanaf dinsdag 10:00 uur in het hele land het Nationaal Hitteplan van kracht. De temperatuur kan dinsdag en woensdag oplopen tot boven de tropische grens van 30 graden. Dat is nog niets vergeleken met de temperaturen waaronder andere Europese landen gebukt gaan. In Griekenland en Frankrijk bereikt het kwik 43 graden, terwijl in Spanje temperaturen van 40 graden worden gemeten.

De klimaatcrisis treft de hele wereld. Maar in sommige gebieden, zoals Europa, verloopt de opwarming een stuk sneller dan elders. Dat leidt tot meer extreem weer, zoals hittegolven, periodes van droogte en op andere momenten juist weer extreem noodweer.

Werd het in de vorige eeuw slechts een keer per jaar warmer dan 40 graden in Frankrijk, in het huidige decennium gebeurt dat maar liefst 24 keer per jaar. Dergelijke extreme temperaturen zijn gevaarlijk: in juli overleden er tussen de 1.500 en 2.300 bewoners van grote Europese steden als gevolg van de hitte.

In de komende decennia zullen extreme hittegolven vaker voorkomen, omdat er nog altijd te weinig gebeurt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Al sinds de jaren tachtig is bekend dat er sprake is van opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van onder meer CO2, methaan en lachgas. Deze kennis heeft tot nu toe niet tot krachtdadig beleid geleid. Alleen al sinds 1990 zijn er meer broeikasgassen uitgestoten dan in de eeuwen daarvoor.

Vanwege de hitte van de komende dagen roept het RIVM mensen op om extra te letten op kwetsbaren, zoals ouderen, daklozen en zieken. Zij lopen een grotere kans op onder meer uitdroging en oververhitting.