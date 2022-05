Klimaatcrisis veroorzaakt slaaptekort Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: tung256

De klimaatcrisis veroorzaakt slaapproblemen. Niet omdat mensen zoveel piekeren over de stijgende temperaturen dat ze wakker liggen, maar omdat het te warm is om te slapen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde wereldburger nu elk jaar al 44 uur minder slaapt, schrijft The Guardian.

Door hogere temperaturen vallen mensen minder makkelijk in slaap, stelden de onderzoekers vast. Het lichaam moet afkoelen om te kunnen slapen, maar dat is lastiger als het zo warm is.

Sommige groepen worden zwaarder getroffen dan andere. Mensen in arme landen verliezen de meeste slaap: drie keer zoveel als mensen in welvarende landen. Ook 65-plussers en vrouwen slapen relatief korter door de temperatuurstijgingen. “Een toenemend aantal mensen slaapt niet genoeg”, aldus hoofdonderzoeker Kelton Minor van de Universiteit van Kopenhagen tegenover The Guardian.

Het is al langer bekend dat de klimaatcrisis de kans op een hartaanval, psychische problemen of een ongeluk vergroot. Slechte slaap kan hierin een rol spelen.