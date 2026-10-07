Klimaatcrisis vernietigt een van Europa's iconen: geen sneeuw meer op Matterhorn Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 215 keer bekeken • Bewaren

Terwijl de fossiele industrie, met subsidie van de overheid, de klimaatcrisis aanjaagt worden de eerste gevolgen van de aanzwellende ramp steeds duidelijker. Zwitserland bijvoorbeeld wordt hard getroffen. In september bevond er zich geen sneeuw meer op de top van Matterhorm, een van de meest iconische bergtoppen van Europa. Dat gebrek aan sneeuw is niet alleen maar een kwestie van een plaatje. Door de afwezigheid van de deklaag smelten de gletsjers sneller, groeien de spleten en kunnen delen van de berg instorten. Deze zomer werden bergbeklimmers daarom geweerd van de Matterhorn, omdat de situatie te gevaarlijk werd.

Het probleem van de smeltende gletsjers beperkt zich ook niet tot Zwitserland, ongeacht wat klimaatontkenners met een BBB-denkniveau daarover beweren.

De Alpen fungeren als de ‘watertoren van Europa’. Gletsjers slaan water op in de winter en geven dit in de vorm van smeltwater af in de zomer. Daardoor bleef de waterstand in Europese rivieren (waaronder onze Rijn) in hete zomers vaak nog op peil. Nu deze natuurlijke buffers langzaamaan verdwijnen, krijgen rivieren in de zomer nauwelijks nog smeltwater. Daardoor zakt het waterpeil, wat onder meer in Nederland grote problemen geeft voor de scheepvaart en voor onze drinkwatervoorziening.

De krant wijst ook op de oorzaak:

Matthias Huss van het Zwitserse gletsjeronderzoeknetwerk Glamos is in een verklaring stellig over de oorzaak van die zorgwekkende trend. „De opwarming die we nu meemaken, is 100 procent te wijten aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering.”

Geografen barsten bijna in tranen uit als ze de gevolgen in Zwitserland zien, meldt Swissinfo. Die gevolgen worden ook duidelijk uit de duizenden luchtfoto's die het Federale Bureau voor Topografie onderzoekt. De beelden worden jaarlijks gemaakt om de veranderingen in het landschap in kaart te brengen.

“Ik ben een kind van de bergen”, zegt Tobias Providoli, hoofd van een team van 35 mensen bij swisstopo. Toch kan hij het nauwelijks opbrengen om naar de nieuwste beelden te kijken. "Ik probeer ze niet te vergelijken met de oude, omdat de achteruitgang zo dramatisch is. Ik open die beelden überhaupt niet eens." (...) Een van de meest opvallende veranderingen is de terugtrekking van de gletsjers van het land. “Het is niet alleen de gletsjer zelf die van omvang verandert”, zegt Providoli. "Het hele gletsjervoorland verandert ook: de rotsen, het losse materiaal en de morenegebieden. Het is een zeer dynamisch landschap."

Volgens het Swiss Glacier Monitoring Network (Glamos) is de gemiddelde dikte van het gletsjerijs tussen 2025 en 2026 met 2,5 tot 4 meter afgenomen. Op sommige plaatsen zal er weinig ijs achterblijven en zal zich zogenaamd “dood ijs” vormen. Ook Providoli observeert deze ontwikkeling met eigen ogen. "Dood ijs verwijst naar ijsmassa's die zich hebben losgemaakt van de oorspronkelijke gletsjer. Ze bewegen zich langzaam richting hun ondergang, en daar komt de term vandaan", legt hij uit. Als er op de laatste luchtfoto's geen ijs zichtbaar is, wordt een gletsjer als dood beschouwd en wordt de naam uit het register verwijderd. Volgens Glamos zijn deze zomer waarschijnlijk minstens twee gletsjers definitief verdwenen: de Bella-Tola-gletsjer in het kanton Wallis en de Griessfiren in het kanton Glarus. (...) De gletsjers in de Alpen zouden tegen het einde van de eeuw kunnen verdwijnen. De gevolgen zullen niet alleen in de Zwitserse Alpen voelbaar zijn, maar over de hele wereld.

De verwachting is dat er half oktober weer sneeuw op de Matterhorn zal liggen, maar een betrouwbare laag zal vermoedelijk pas in november ontstaan.

De klimaatverandering beperkt zich niet tot het verdwijnen van de sneeuw, ook de regenval verandert drastisch. In plaats van het hele jaar door af en toe regen kan er in Zwitserland en Frankrijk een klimaat ontstaan dat meer lijkt op dat van landen waar moessons heersen. Gechargeerd komt dat neer op een half jaar lang regen en half jaar lang droogte.

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