Klimaatcrisis vergroot kans op huidkanker

16 aug. 2022 - 7:40

De meesten mensen die nu huidkanker krijgen zijn ouder dan 60 jaar en hebben meestal die schade al in hun kindertijd opgelopen: in die tijd werd er niet veel gesmeerd omdat toen de gevaren niet bekend waren en antizonnebrand middelen een luxeartikel waren. Ik zie op de stranden dat kinderen goed in het vet gezet worden maar veel ouders gaan de gehele dag onbeschermd in de volle zon liggen bakken: ze willen zo snel mogelijk bruin worden, niet wetende dat binnen twee weken dat bruinverbrande velletje in de badkamer er afspoelt. De beste bescherming is niet op het (kust) strand maar op een ligweide onder een parasol of nog beter de schaduw van een boom. Schadelijk UV-straling is veel hoger aan een kuststrand dan aan een meertje in een beboste omgeving. Vergeet vooral niet een goede zonnebril te dragen want ook je ogen kunnen fikse schade oplopen.