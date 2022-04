Klimaatcrisis vergroot kans dat virus overspringt van vleermuis

Greendutch

28 apr. 2022 - 10:36

ik wordt hier zo verdrietig van dat ik even niet kan nadenken over wat dit voor de toekomst en het leven van mijn kinderen en kleinkinderen zal betekenen, en voor die van jullie allemaal. ik denk dat het goed is als een kopie van al deze berichten aan anti-klimaataanpakkers wordt afgegeven, of een stuk of wat in hun socials... en al die dieren hebben geen verweer, die zijn overgeleverd aan de ego-mens om nog maar niet te spreken over wat de gevolgen zullen zijn van wat die idioot van een Poetin uithaalt....??? en de branden in New Dehli die niet door de regering daar aangepakt wordt....???