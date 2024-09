Klimaatcrisis verdubbelde de hevigheid van extreem noodweer Midden- en Oost-Europa Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

De verwoestende overstromingen als gevolg van extreem noodweer in Centraal- en Oost-Europa, waren zonder de gevolgen van de klimaatcrisis minder hevig geweest. Dat blijkt uit onderzoek van de World Weather Attribution Group (WWA). Volgens de wetenschappers biedt de ravage van de afgelopen periode een grimmig voorproefje van wat Europa te wachten staat.

Europa is door de klimaatcrisis het snelst opwarmende continent op aarde. Die crisis leidt tot een toename van weersextremen, zoals storm Boris die de afgelopen tijd huishield in onder meer Polen, Tsjechië, Roemenië, Oostenrijk en Italië. De storm kostte aan zeker 24 mensen het leven en veroorzaakte voor miljarden euro’s aan schade. Extreem weer was tot voor kort zeldzaam in het midden en oosten van het continent. De regen die in vier dagen tijd uit de lucht kwam zorgde voor de natste periode in de regio ooit gemeten.

Uit vergelijkingen met de periode voor het industriële tijdperk, blijkt dat de kans op extreem weer inmiddels twee keer zo groot is geworden. Op dit moment is de opwarming van de aarde in vergelijking met die pre-industriële periode ongeveer 1,3 graden Celsius wereldwijd. Als de opwarming 2 graden heeft bereikt, waar de wereld op afstevent, zullen stormen als Boris nog eens 50 procent vaker voorkomen en zo’n 5 procent in hevigheid toenemen.

Europa is het snelst opwarmende continent. De laatste vijf jaar waren gemiddeld ongeveer 2,3 graden Celsius warmer dan de tweede helft van de 19e eeuw, blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dit brengt niet alleen veel frequentere en intensere hittegolven met zich mee, maar ook extremere regenval. “De ernst van de overstromingen zal in de toekomst aanzienlijk toenemen, dus als je de bescherming daartegen op hetzelfde niveau houdt als nu, kunnen de gevolgen voor de samenlevingen in Europa ondraaglijk worden”, aldus de wetenschappers.