Klimaatcrisis verantwoordelijk voor twee derde van hittedoden in Europa Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

De door mensen veroorzaakte klimaatcrisis was deze zomer verantwoordelijke voor twee van de drie hittegerelateerde sterfgevallen in. Dat meldt The Guardian op basis van nieuw onderzoek van Imperial College London. Onderzoekers analyseerden de sterftecijfers in 854 grote Europese steden en concludeerden dat van de 24.400 mensen die overleden door extreme hitte tussen juni en augustus, maar liefst 16.500 doden direct toe te schrijven zijn aan de extra warmte veroorzaakt door broeikasgassen.

Het onderzoek toont aan dat door de klimaatcrisis de temperaturen in Europese steden met gemiddeld 2,2 graden Celsius zijn gestegen. Vooral ouderen blijken hier slecht tegen bestand: 85 procent van de slachtoffers was ouder dan 65 jaar en 41 procent ouder dan 85 jaar. "De causale keten van het verbranden van fossiele brandstoffen naar stijgende hitte en toegenomen sterfte is onmiskenbaar," aldus klimaatwetenschapper Friederike Otto, een van de auteurs van het rapport.

Hoewel Europese steden nu beter voorbereid zijn op extreme hitte dan tijdens de dodelijke hittegolf van 2003 die 70.000 levens eiste, worstelen hulpdiensten nog altijd om de stijgende temperaturen en vergrijzing bij te benen. Experts waarschuwen dat zonder drastische actie om fossiele brandstoffen uit te faseren en kwetsbare groepen te beschermen, het dodental alleen maar zal stijgen bij toekomstige hittegolven.

Veruit de meeste slachtoffers vielen deze zomer in Spanje (4.597), gevolgd door Italië (2.841). Ook in Duitsland, Frankrijk en Roemenië vielen meer dan duizend hittedoden.