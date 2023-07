Klimaatcrisis treft Zuid-Europa: bosbranden, hittestorm, evacuaties van badplaatsen en het wordt nog erger

Bij de Griekse stad Korinthe is ook een bosbrand uitgebroken, die vlak bij een woonwijk van de badplaats Loutraki woedt. Hier zijn bijna zestig blussers met steun van zeven blusvliegtuigen actief. De autoriteiten hebben er 1200 kinderen geëvacueerd uit vakantiekampen, aldus de burgemeester van Loutraki tegen tv-zender Skai. Griekenland kampt vaak met bosbranden in de lange, hete zomers.

Ook Italië wordt getroffen door de hitte. Voor Sicilië wordt een recordtemperatuur gevreesd van 48,8 graden. Ook in andere delen stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden door wat experts een 'hittestorm' noemen. De meteorologische dienst waarschuwt voor "de meest intense hittegolf van de zomer en tegelijk een van de meest intense ooit gemeten". De temperatuur ligt gemiddeld zo'n 8 graden boven de normale waarden. De bevolking wordt voorgelicht over te nemen maatregelen om de gevaren van het weer te bezweren. Zo moet een ieder minstens 1,5 liter water per dag drinken en moeten lichamelijke inspanningen overdag vermeden worden.

In Spanje is het niet veel beter. Op de Canarische eilanden werden duizenden mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Inmiddels kunnen de meesten weer terugkeren.

„Op dit moment is de temperatuur hoger, waardoor we het grootste deel van de dag thuis moeten doorbrengen om onszelf tegen de hitte te beschermen.” Naranjo deed samen met mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) onderzoek naar de gevolgen van de toenemende hitte in Spanje, voornamelijk in de zuidelijke regio Andalusië. Ze woont samen met haar partner Joaquin in Sevilla. Het koppel heeft zelf ook mentale problemen die verergerd worden tijdens de hittegolf. „Ik gebruik al twaalf jaar antidepressiva en ik merk dat wanneer ik ze gebruik, mijn lichaamstemperatuur meer stijgt dan normaal. Door de medicijnen heb ik veel minder energie en kan blootstelling aan extreme hitte gevaarlijk zijn voor mijn lichamelijke gezondheid.”