Klimaatcrisis: Tientallen miljoenen mensen meer in gevaar door stijgende zeespiegel dan tot nu toe gedacht

Door de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis stijgt de zeespiegel wereldwijd, maar de werkelijke dreiging voor kustbewoners is veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Dat meldt ANP woensdag. Wetenschappers van Wageningen University & Research concluderen na jarenlang onderzoek dat de zeespiegel aan de kust in grote delen van de wereld significant hoger is dan tot nu toe in wetenschappelijke studies werd verondersteld. Het nieuwe onderzoek verscheen woensdag in wetenschappelijk tijdschrift Nature.