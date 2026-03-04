Klimaatcrisis: Tientallen miljoenen mensen meer in gevaar door stijgende zeespiegel dan tot nu toe gedacht

Door de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis stijgt de zeespiegel wereldwijd, maar de werkelijke dreiging voor kustbewoners is veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Dat meldt ANP woensdag. Wetenschappers van Wageningen University & Research concluderen na jarenlang onderzoek dat de zeespiegel aan de kust in grote delen van de wereld significant hoger is dan tot nu toe in wetenschappelijke studies werd verondersteld. Het nieuwe onderzoek verscheen woensdag in wetenschappelijk tijdschrift Nature.
De fout zit in de meetmethode: bij negentig procent van de onderzochte studies wordt de kustzeespiegel berekend via modellen op basis van satelliet- en zwaartekrachtdata, zonder rekening te houden met lokale factoren als getij, stromingen en watertemperatuur. De Wageningse onderzoekers pleiten ervoor die modellen te combineren met directe metingen, zodat beter in kaart kan worden gebracht welke kustgebieden het meest kwetsbaar zijn en waar beschermingsmaatregelen het dringendst nodig zijn.
Meer over:actueel, klimaatcrisis
